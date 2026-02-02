Arti Marziali: ottimi risultati per lo Yoshinryu Judo Bordighera al 20° trofeo internazionale 'Città di Como'

Grande soddisfazione per gli atleti dello Yoshinryu Judo Bordighera al 20° Trofeo Internazionale Città di Como, svoltosi domenica 1 febbraio 2026 presso il Palazzetto di Gerenzano (VA), con la partecipazione di numerose società da tutta Italia. In un contesto di alto livello tecnico e con tabelloni molto numerosi, i tre judoka bordigotti hanno dimostrato carattere, determinazione e qualità sul tatami.

I risultati:

Edoardo Bovenzi – Esordienti B -60 kg: 🥉 3° classificato, un risultato prestigioso in una categoria con oltre 40 partecipanti.

Leonardo Capello – Esordienti B -55 kg: 9° classificato, mostrando continua crescita tecnica e capacità di adattamento.

Elia Baffi – Esordienti A -50 kg: 5° classificato, a ridosso del podio, in una prova solida e incoraggiante.

Particolarmente significativa è stata la performance di Elia Baffi, alla sua prima esperienza in un contesto agonistico di livello, che ha gareggiato con grande serietà e spirito competitivo, evidenziando ottime basi tecniche e un atteggiamento promettente. Edoardo Bovenzi, oltre al terzo posto, ha mostrato maturazione caratteriale, combattendo con crescente sicurezza, mentre Leonardo Capello ha saputo affrontare una categoria estremamente numerosa con determinazione e adattabilità.

Il Maestro Giacomo Bovenzi ha commentato: «Sono molto soddisfatto delle prestazioni dei ragazzi. Gare come questa, con numeri così importanti e livello tecnico elevato, sono fondamentali per la crescita sportiva e personale dei nostri atleti. Il podio di Edoardo e le buone prove di Leonardo ed Elia confermano che il lavoro quotidiano in palestra sta andando nella direzione giusta».

Il Trofeo Internazionale Città di Como resta uno degli appuntamenti più significativi del calendario giovanile, ideale per confrontarsi con realtà diverse e maturare esperienza. Per lo Yoshinryu Judo Bordighera, una trasferta positiva che rafforza il percorso formativo degli atleti e rilancia gli obiettivi per la stagione agonistica in corso.