Vela, Winter Series Dragone, tre giorni di grande vela allo Yacht Club Sanremo: trionfa Tergeste nella finale

Tre splendide giornate allo Yacht Club Sanremo hanno fatto da cornice alla finale delle Winter Series classe Dragone.

"Equipaggi provenienti da Svezia, Ucraina, Danimarca, Austria, Germania e naturalmente Italia si sono sfidati nell’ultima regata invernale, confermando ancora una volta il grande successo di partecipazione della manifestazione, ulteriormente valorizzata da condizioni meteorologiche particolarmente favorevoli. Il programma ha previsto una prova nella giornata di venerdì, tre regate il sabato, disputate con un levante che ha raggiunto i 24 nodi, e una splendida prova finale la domenica, caratterizzata da un ponente stabile sui 12 nodi.

A imporsi è stato Tergeste di Beppe Zaoli, barca del 1955 che si è dimostrata estremamente competitiva, precedendo ITA 79 Transbunker, timonata dal pluricampione e oro olimpico Yevgen Braslavets. Terzo gradino del podio per SWE 404 di Karl Gustav Lohr. Sole e vento hanno regalato grande soddisfazione a tutti i partecipanti e anche la conviviale cena del sabato sera ha contribuito a creare quell’ottimo spirito di classe che da sempre contraddistingue la flotta Dragone.

La classifica finale delle quattro tappe delle Winter Series vede primeggiare Transbunker, davanti a Tergeste e Javelin di Fabio Mangione.

Prossimo appuntamento importante per la classe Dragone sarà ad aprile con la Grand Prix D’Italia Dragon Cup 2026".



