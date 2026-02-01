 / Sport

Tiro con l'arco: atleti gialloblù protagonisti ai Regionali indoor liguri con podi, titoli e ottimi piazzamenti a Genova

Buone prove per gli arcieri di San Bartolomeo al campionato regionale indoor organizzato dagli Arcieri della Superba

Ieri e oggi, a Genova, si è svolto il Campionato regionale ligure indoor, organizzato dagli Arcieri della Superba e diretto dal giudice di gara Beppe Capalbo. Gli arcieri gialloblù di San Bartolomeo, accompagnati dal tecnico Maria-Elena Ardoino, hanno fatto registrare risultati positivi in tutte le divisioni.

Nella divisione olimpica allieve femminili, Alida Clara Grasso ha chiuso al 5° posto, seguita da Stella Miriam Bacino, 6ª classificata.

Buone prestazioni anche nel compound master maschile, con Cesare Argento al 4° posto, Vittorio Pasqualotto e Dario Cosentino . La squadra compound master ha conquistato un ottimo secondo posto di classe.

Passando all’arco nudo, tra i master maschili spicca il 1° posto e titolo regionale di Cesare Prette, davanti a Maurizio Gabrielli () e Davide Piana (15°). La squadra arco nudo master si è classificata seconda.
Tra le master femminili, Lucia Lenzi ha ottenuto il 5° posto.

Nella classifica dei titoli regionali assoluti, le squadre maschili compound e arco nudo hanno entrambe centrato il terzo posto.
Negli scontri individuali, ai quarti di finale, Cesare Prette, Maurizio Gabrielli e Lucia Lenzi (al debutto negli scontri) hanno dato vita a match combattuti, arrendendosi solo allo spareggio finale dopo aver chiuso in parità di punteggio.

I prossimi impegni per gli arcieri gialloblù saranno la gara di Albenga a metà febbraio e la gara di Genova ai primi di marzo.

