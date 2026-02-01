 / Sport

Sport | 01 febbraio 2026, 19:26

Pallacanestro, Bvc Sanremo travolto a Rapallo: Next Step domina 109-72 nella terza di ritorno

Sanremesi in formazione rimaneggiata e mai in partita contro la corazzata rapallese, trascinata da Kathorin e Castelli

Pallacanestro, Bvc Sanremo travolto a Rapallo: Next Step domina 109-72 nella terza di ritorno

Divisione Regionale 1 – terza giornata di ritorno

Next Step Rapallo - Bvc Sanremo E.On. 109-72 (24-18, 33-17, 32-20, 20-17)

Next Step Rapallo: Castelli 29, Tatelishvili 5, Kathorin 35, Rauf 7, Miladinovic 16, Arancio 4, Gujabidze 3, Kedro 5, Folli 3, Kljajevic 2, Jesny, Guerra. Coach: D. Elmi

Bvc Sanremo E.On: Deda 9, Vallefuoco S. 22, Tacconi Daniele 7, Dinsthuler 4, Paciello 25, Campanale 5. Coach: A. Deda.

Partita senza storia a Rapallo, dove un largamente incompleto Bvc Sanremo ha perso  nettamente con la locale multinazionale Next Step. 

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium