I Cadetti del Judo Club Sakura Arma di Taggia al Trofeo Alpe Adria: esperienza preziosa a Lignano Sabbiadoro

Non si ferma l'attività agonistica del Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d.: l' ultimo impegno sostenuto dagli atleti della classe Cadetti di Judo è stato il "31° Trofeo Alpe Adria" che si è svolto a Lignano Sabbiadoro nello scorso week end e che ha visto la partecipazione di 528 atleti provenienti dall' Italia e dall' estero.

Accompagnati dal M° Ben.to Alberto Ferrigno, i tre atleti partecipanti, Leonardo Armonio, Marco Brigliadori ed Alessandro Panizzi si sono misurati sul tatami con alcuni degli atleti più qualificati, cercando di esprimere al meglio le loro capacità. Alcuni hanno pagato lo scotto della ancora breve esperienza agonistica, ma l' impegno profuso ha dato modo di ben sperare per il futuro.

Il M° Ferrigno esprime un commento sulla gara: "Il Trofeo Alpe Adria è una gara internazionale di grande valore, richiama sui tatami centinaia di atleti suddivisi nelle varie categorie. Questo costituisce un ottimo banco di prova per gli atleti che, al di là del risultato finale, hanno l' occasione di impegnarsi nel confronto con atleti di grande levatura e di accumulare notevole esperienza. Dopo i buoni risultati ottenuti nel corso dello scorso anno, anche il 2026 è iniziato positivamente, e, a volte, l' esperienza fatta è ancora più positiva per la maturazione di un atleta, di quanto possa essere una medaglia. Avremo tutta la stagione davanti per cercare anche i risultati, per ora possiamo essere soddisfatti del comportamento degli atleti".