Grafiche Amadeo lotta ma cede alla capolista: l’impresa sfuma a Genova. L’Under 17 del Riviera Volley trionfa ad Alassio

Il fatto che Golia riesca a battere Davide, non rappresenta una gran novità. Semmai il contrario. Battere (a domicilio) la prima della classe anche se solo in una partita di pallavolo, sarebbe stata, indiscutibilmente, una bella impresa.

Un’idea, ahimé, solamente accarezzata quella del Grafiche Amadeo che al PalaCus di via Gambaro, a Genova, ci ha messo anima e cuore nel tentativo di contrastare il passo alla Pallavolo Liguria, lo squadrone (frutto di un accordo tra due delle maggiori realtà pallavolistiche della regione: Vbc Savona e Cus Genova), che veleggia solitario in vetta alla classifica del campionato regionale maschile di serie C.

La sfida, impari già al fischio d’inizio, a causa di un paio di defezioni che hanno costretto il trainer del Grafiche Amadeo, Rocco Dichio a rivedere la formazione, è stata interpretata comunque al meglio dai gialloneri che hanno cercato di ostacolare con ogni mezzo il passo ai più quotati avversari.

Sulla falsariga di quanto accadde l’autunno scorso a Sanremo, l’impresa è riuscita, purtroppo, solo parzialmente come dimostrano i punteggi scaturiti nel corso dei tre combattuti set: 25-20; 25-18; 25-23.

Più che realistico il commento, a fine partita, dell’allenatore del Grafiche Amadeo, Rocco Dichio: «Abbiamo giocato per lunghi tratti alla pari. La squadra ha dato il massimo di quel che, in quella circostanza, poteva dare. La panchina corta non aiuta quando servirebbe spezzare il ritmo o dare respiro a qualche elemento. Inutile aggiungere che la Pallavolo Liguria è una squadra difficile da affrontare se non si gioca sempre al massimo».

La sconfitta di Genova non scalfisce minimamente la classifica del Grafiche Amadeo. La compagine sanremese conserva, anche in virtù della battuta d’arresto di alcune dirette concorrenti, la sesta posizione di classifica che ben rappresenta l’obiettivo che la squadra si è data ad inizio stagione.

Ancora un’impresa, invece, da ascrivere alla formazione Under 17 del Riviera Volley Sanremo.

La compagine giallonera, targata Oliflor, ha espugnato, imponendosi per 1-3, il campo del Toirano Alassio, diretta concorrente per le prime piazze della classifica del torneo interprovinciale maschile di categoria.

La gara, combattuta, come si prospettava alla vigilia, ha visto i padroni di casa imporsi nella prima frazione per 25 a 23. Straordinaria, a quel punto, la reazione dei gialloneri che hanno rimesso a posto la situazione nel corso del secondo set vinto 16-25 per poi concludere vittoriosamente il confronto grazie all’11-25 scaturito al termine della terza frazione ed al definitivo 18-25 fatto registrare in occasione del quarto set.

Tra i giocatori dell’Oliflor Sanremo merita una menzione speciale Christian Djebri autore della sua migliore prestazione di sempre.

Grazie al successo di Alassio il sodalizio sanremese conferma il secondo posto nella classifica del torneo Under 17, posizione che consente alla squadra di approdare ai quarti di finale per l’assegnazione del titolo regionale di categoria le cui fasi conclusive si terranno a metà del prossimo mese di marzo.

Grande soddisfazione è stata espressa, in casa sanremese, dal trainer della compagine Under 17, Alberto Ausenda: «E’ stato un susseguirsi di emozioni. La reazione dei giocatori dal secondo set in poi è stata una delle cose più avvincenti della stagione. I ragazzi mi hanno meravigliato: hanno iniziato a fare ordine in campo e fare squadra, mettendo letteralmente l’avversario in condizione di non infierire, offrendomi, nel contempo, l'opportunità di utilizzare in campo, tutta la rosa a disposizione».