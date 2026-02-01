Calcio. Tre punti di importanza capitale per la Sanremese: le parole di Masu, Banchini e Djorkaeff

Clima disteso in casa Sanremese dopo che, per la prima volta in stagione, i biancazzurri vincono la seconda partita consecutiva: i tre punti con il Chisola sono di un'importanza capitale.

Il presidente Alessandro Masu sa di aver vinto una partita maschia, gagliarda e giocata bene. La dedica è per i tifosi, per Ornithopoulos e Karembeu, e promette che "ora ci divertiremo".

Anche per Oan Djorkaeff la dedica del gol è per i tifosi, sempre presenti nonostante la stagione difficile. La stagione è ancora lunga e il francese sa che bisogna guardare avanti partita dopo partita.

I complimenti di mister Marco Banchini sono per i suoi ragazzi, che con voglia e determinazione hanno portato a casa i tre punti. Il tecnico vede una squadra in crescita, ma ora non bisogna abbassare l'attenzione.