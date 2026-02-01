Calcio. Serie D, ancora Djorkaeff decisivo: la Sanremese batte il Chisola 1-0 (Foto)

SANREMESE-CHISOLA 1-0 (70' Djorkaeff)

SANREMESE: Bohli, Djorkaeff, Moreo, Monticone, Noto, Girgi, Grosso, Andreis, Nguegang, Rota, Gonzalez. A disp. Licata, Di Fino, Garcia, Palella, Cavaliere, Cipriani, Fofana, Pereira, Mbakogu. All. Banchini.

CHISOLA: Fresia, Scarpetta, Rosano, Benedetto, Ozara, Azizi, Catania, Rastrelli, Scienza, Casazza, Tarucco. A disp. Bahadi, D'Iglio, Favale, Elia, Vitrotti, Guzman, Mazzotta, Heinzen, Cavallotti. All. Ascoli.

ARBITRO: Antonuccio di Roma 1

La Sanremese vince una partita vitale per la corsa alla salvezza: al "Comunale" piegato il Chisola con un'altra rete di Oan Djorkaeff.

Ma è tutta la squadra a girare bene e a tenere botta in una partita molto fisica, sbloccata a venti minuti dalla fine e salvata da Omar Bohli con una paratona all'89' sulla punizione magistrale di D'Iglio.

I matuziani possono così passare una settimana di relativa tranquillità, portandosi 2 punti fuori dalla zona playout.

LA CRONACA DEL MATCH

3' gran girata di Grosso da una palla messa in mezzo da corner, Fresia con un guizzo felino gli nega il vantaggio

4' rovesciata spettacolare di Catania, potente ma centrale, si oppone Bohli

14' dopo un avvio di fuoco, fase di stallo con la Sanremese che prova ad attaccare

19' insistono i matuziani. Il Chisola ha abbassato il baricentro e prova a ripartire palla al piede dalla propria area di rigore

23' cross di Nguegang e gran bella e potente incornata di Moreo a centimetri dall'incrocio

25' ci prova Scienza con un mancino dai 35 metri che prova a sorprendere Bohli, ma la palla si abbassa troppo tardi. Bohli era comunque tra i pali

28' punizione di Azizi, mentre tutti aspettano un cross la palla va dritto per dritto sul palo di Bohli che si distende e allontana la sfera

29' Noto innesca una bella triangolazione tra Djorkaeff, Moreo e Girgi con quest'ultimo a cui si allunga la sfera dopo un rimpallo col suo marcatore e si perde sul fondo

36' gran duello a tutta fascia tra Andreis e Rastrelli col matuziano che porta a casa un corner

39' ancora Azizi su punizione dalla stessa mattonella di prima, stavolta la misura è completamente sbagliata

42' ammonito Catania per fallo su Noto

Finisce senza recupero il primo tempo

Inizia la ripresa. Pereira per Moreo nella Sanremese

53' è il Chisola a rendersi più propositivo in questo inizio di ripresa

56' punizione di Gonzalez, esterno della rete

58' nel Chisola Cavallotti per Rastrelli

60' Cavaliere per Noto

65' giallo a Girgi per fallo su Scienza. Di Fino e Mbakogu per Nguegang e Andreis, mentre nel Chisola Vitrotti rileva Casazza

70' Sanremese in vantaggio! Mbakogu protegge e serve Girgi per il cross, la palla arriva sul secondo palo a Djorkaeff che batte Fresia in uscita

71' D'Iglio e Favale per Scienza e Tarucco:Ascoli prova a riprenderla

78' bel cross di Azizi ma Cavallotti di testa impatta male

82' Fofana per Pereira che era entrato a inizio ripresa

84' Heinzen per Scarpetta

89' che paratona di Bohli sulla punizione di D'Iglio! Ha letteralmente salvato il risultato

90' quattro minuti di recupero

Finisce qui. Vince la Sanremese