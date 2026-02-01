Calcio, Ospedaletti da battaglia: con soli sedici uomini strappa un punto prezioso sul campo dell’Altarese

Con una prestazione tutto cuore, l’Ospedaletti falcidiato dagli infortuni e con soli sedici effettivi a disposizione porta via un punto dal difficile campo dell’Altarese.

La gara si apre con due occasioni per l’Ospedaletti firmate da El Kamli e Salmaso, ma dopo soli 6 minuti è l’Altarese a trovare la rete del vantaggio con un tiro-cross di Romano che si insacca alle spalle di Gallo. Passa solo un minuto e Rosso, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, calcia di poco alto. Al 32’, su una rimessa laterale di Saih, Samba tocca di mano in area e il direttore di gara assegna il calcio di rigore: dal dischetto Rotolo realizza sotto l’incrocio alla sinistra del portiere. Si va all’intervallo sul risultato di parità.



A inizio ripresa l’Altarese torna in vantaggio: al 56’ Sow riceve palla su calcio di punizione dalla trequarti e batte Gallo. All’82’ l’Ospedaletti trova nuovamente il pareggio. La difesa di casa respinge un calcio di punizione battuto da Barbagallo, sulla palla si avventa Molinari che al volo la piazza nell’angolino. A pochi secondi dal termine, Barbagallo respinge sulla linea una conclusione in extremis dei padroni di casa, salvando così un pareggio prezioso e meritato.

Grazie al punto conquistato sul campo dell’Altarese, gli orange salgono a quota 22 punti in classifica.



Altarese - Ospedaletti 2-2

Marcatori: 6’ Romano, 32’ Rotolo (r), 56’ Sow, 82’ Molinari

LE FORMAZIONI

Ospedaletti: 1 Gallo, 2 Bacciarelli, 3 Saih, 4 Sartori (62’ 16 Calderone), 5 Cianci, 6 Rosso, 7 Russo, 8 Rotolo (69’ 13 Cordì), 9 El Kamli, 10 Zito (80’ 14 Molinari), 11 Salmaso (62’ 15 Barbagallo)

A disposizione: 12 Ruscitti

Allenatore: Fabio Luccisano

Altarese: 1 Provato, 2 Samba, 3 Pregliasco, 4 Crovella, 5 Briano, 6 Puglia, 7 Romano, 8 Gagliardi, 9 Sow (65’ 17 Ndiaye), 10 Pazmino (85’ 18 Gallo), 11 Robaldo

A disposizione: 12 Delfino, 13 Borkovic, 14 Domeniconi, 15 Salani, 16 Sissoko, 19 De Madre, 20 Quinonez

Allenatore: Alessio Ponte

Arbitro: Federico Mantero (Savona)

Ammoniti: Zito, Rosso, Barbagallo, Robaldo, Crovella