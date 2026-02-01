Calcio. Serie D, la Sanremese riceve al "Comunale" il Chisola (Live)

SANREMESE-CHISOLA 1-0 (70' Djorkaeff)
SANREMESE: Bohli, Djorkaeff, Moreo, Monticone, Noto, Girgi, Grosso, Andreis, Nguegang, Rota, Gonzalez. A disp. Licata, Di Fino, Garcia, Palella, Cavaliere, Cipriani, Fofana, Pereira, Mbakogu. All. Banchini.
CHISOLA: Fresia, Scarpetta, Rosano, Benedetto, Ozara, Azizi, Catania, Rastrelli, Scienza, Casazza, Tarucco. A disp. Bahadi, D'Iglio, Favale, Elia, Vitrotti, Guzman, Mazzotta, Heinzen, Cavallotti. All. Ascoli.
ARBITRO: Antonuccio di Roma 1
1' inizia il match
3' gran girata di Grosso da una palla messa in mezzo da corner, Fresia con un guizzo felino gli nega il vantaggio
4' rovesciata spettacolare di Catania, potente ma centrale, si oppone Bohli
14' dopo un avvio di fuoco, fase di stallo con la Sanremese che prova ad attaccare
19' insistono i matuziani. Il Chisola ha abbassato il baricentro e prova a ripartire palla al piede dalla propria area di rigore
23' cross di Nguegang e gran bella e potente incornata di Moreo a centimetri dall'incrocio
25' ci prova Scienza con un mancino dai 35 metri che prova a sorprendere Bohli, ma la palla si abbassa troppo tardi. Bohli era comunque tra i pali
28' punizione di Azizi, mentre tutti aspettano un cross la palla va dritto per dritto sul palo di Bohli che si distende e allontana la sfera
29' Noto innesca una bella triangolazione tra Djorkaeff, Moreo e Girgi con quest'ultimo a cui si allunga la sfera dopo un rimpallo col suo marcatore e si perde sul fondo
36' gran duello a tutta fascia tra Andreis e Rastrelli col matuziano che porta a casa un corner
39' ancora Azizi su punizione dalla stessa mattonella di prima, stavolta la misura è completamente sbagliata
42' ammonito Catania per fallo su Noto
Finisce senza recupero il primo tempo
Inizia la ripresa. Pereira per Moreo nella Sanremese
53' è il Chisola a rendersi più propositivo in questo inizio di ripresa
56' punizione di Gonzalez, esterno della rete
58' nel Chisola Cavallotti per Rastrelli
60' Cavaliere per Noto
65' giallo a Girgi per fallo su Scienza. Di Fino e Mbakogu per Nguegang e Andreis, mentre nel Chisola Vitrotti rileva Casazza
70' Sanremese in vantaggio! Mbakogu protegge e serve Girgi per il cross, la palla arriva sul secondo palo a Djorkaeff che batte Fresia in uscita
71' D'Iglio e Favale per Scienza e Tarucco:Ascoli prova a riprenderla
78' bel cross di Azizi ma Cavallotti di testa impatta male
82' Fofana per Pereira che era entrato a inizio ripresa
84' Heinzen per Scarpetta
89' che paratona di Bohli sulla punizione di D'Iglio! Ha letteralmente salvato il risultato
90' quattro minuti di recupero
Finisce qui. Vince la Sanremese