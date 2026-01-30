Ospedaletti capitale degli sport da combattimento: domani in programma lo “Sparring Day & Collegiale” al Palasport

Domani Ospedaletti diventerà un punto di riferimento per gli sport da combattimento grazie all’evento “Sparring Day & Collegiale”, in programma presso il Palazzetto dello Sport di via Isnart dalle ore 14 alle 16. L’iniziativa, inizialmente prevista lo scorso novembre e rinviata a causa dell’allerta maltempo, è dedicata alle discipline K1, Muay Thai, Boxe e MMA ed è aperta ad atleti e atlete di tutte le età e di ogni livello di preparazione, dai principianti agli agonisti più esperti.

Patrocinato da ASI e WBFC, lo stage è curato dal maestro Alessandro Piavani, fighter e promoter di fama internazionale, in collaborazione con il promoter locale Mauro Castellari, maestro e presidente dell’ASD K1 Ospedaletti. Proprio gli atleti della società ospedalettese saranno tra i protagonisti dell’evento, insieme a rappresentanti di team liguri e lombardi. Come sottolinea Mauro Castellari: «Non è previsto l’aspetto puramente agonistico perché si tratta di uno stage la cui finalità è aiutare tutti i partecipanti a migliorare e crescere, aumentando il loro bagaglio tecnico e di esperienza».

L’iscrizione è completamente gratuita e anche l’ingresso al Palasport di via Isnart è libero, fino a esaurimento dei posti disponibili. Un’occasione imperdibile per allenarsi, confrontarsi e condividere la passione per gli sport da combattimento in un contesto formativo e inclusivo.