Grafiche Amadeo a Genova: sfida proibitiva alla capolista Liguria Volley nella prima di ritorno di Serie C

Avranno bisogno di tutte le energie a disposizione i gialloneri del Grafiche Amadeo per provare a contenere la capolista Liguria Volley nella sfida in programma sabato 31 gennaio alle ore 21, al PalaCus di via Gambaro a Genova.

Il match, valido per la prima giornata del girone di ritorno del campionato regionale maschile di Serie C, si preannuncia estremamente impegnativo per il team sanremese, distante 15 punti in classifica dalla formazione ligure, nata dal riuscito mix dei migliori atleti di Vbc Savona e Cus Genova. All’andata, lo scorso 26 ottobre a Villa Citera, il Grafiche Amadeo riuscì a tenere testa agli avversari per lunghi tratti, arrendendosi però con un netto 3-0.

“Mai partire sconfitti” è un motto che accompagna spesso chi pratica pallavolo e che il Grafiche Amadeo sente particolarmente suo, soprattutto alla vigilia di un confronto di questo livello. La consapevolezza di affrontare la prima della classe rappresenta infatti uno stimolo ulteriore per una squadra che, nelle prime undici giornate di campionato, ha mostrato segnali di crescita, seppur non sempre continui.

Pur uscendo sconfitti dai confronti con le squadre in corsa per il primato, Gazzera e compagni hanno saputo costruirsi, grazie alle vittorie contro le altre concorrenti, una posizione di classifica tranquilla, che consente loro di affrontare le prossime gare senza particolari pressioni.

Emblematiche, in questo senso, le parole del tecnico Rocco Dichio, che nel pre-gara ha sottolineato l’approccio richiesto alla squadra: «Sabato andiamo a Genova contro la prima in classifica. Non guardiamo la posizione in classifica, guardiamo noi stessi. Vogliamo scendere in campo concentrati, decisi, senza regali. Ogni palla, ogni punto conta, e cercheremo di giocare la gara fino in fondo al meglio, senza riserve».