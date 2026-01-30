Corsa campestre, l'Istituto Comprensivo Bordighera accede alla fase regionale

L'Istituto Comprensivo Bordighera accede alla fase regionale della corsa campestre. Gli studenti ottengono, infatti, ottimi risultati alla corsa campestre provinciale andata in scena lunedì 26 gennaio al parco A. Vespucci di Imperia.

L’IC Bordighera ha partecipato con entusiasmo e determinazione a tutte le categorie in gara: Ragazze e Ragazzi delle classi prime, Cadette e Cadetti delle classi seconde e terze. "E' stata una mattinata all’insegna dello sport, dell’impegno e dei valori educativi" - fa sapere l'Istituto Comprensivo Bordighera - "Al parco A. Vespucci di Imperia si è svolta la manifestazione provinciale scolastica di corsa campestre primo e secondo grado, organizzata dall’A.T. MIM Imperia. I risultati hanno ripagato l’impegno degli studenti e il lavoro svolto durante l’anno scolastico. Le ragazze hanno conquistato un eccellente secondo posto nella classifica di squadra mentre cadette e cadetti hanno raggiunto il terzo gradino del podio. Traguardi che permettono a tutte le squadre qualificate di accedere alla fase regionale della competizione".

Soddisfatti i docenti di Scienze Motorie e Sportive che hanno accompagnato e sostenuto gli alunni in questo percorso sottolineando non solo il valore dei risultati sportivi ma, soprattutto, l’importanza della partecipazione, del rispetto delle regole e del fair play. "Un’esperienza significativa che conferma ancora una volta come lo sport sia parte integrante del progetto educativo dell’IC Bordighera, capace di unire crescita personale, collaborazione e passione" - sottolinea l'istituto.