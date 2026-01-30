Febbraio al Molo 8.44: saldi invernali, eventi di Carnevale e divertimento per tutta la famiglia

Il mese di febbraio porta al Molo 8.44 di Vado Ligure un ricco calendario di appuntamenti pensati per unire shopping, tempo libero e intrattenimento per grandi e piccoli. Il centro commerciale all’aperto si conferma anche in questo periodo un luogo ideale dove vivere lo shopping in modo rilassato, grazie alle occasioni dei saldi invernali e a una proposta di eventi dedicata alle famiglie.

Durante tutto il periodo dei saldi, numerosi negozi aderiscono all’iniziativa con offerte su abbigliamento, sport, casa e tempo libero. Dalla moda casual e fashion con brand come H&M, Guess, Jack & Jones, Terranova, Motivi, Fiorella Rubino, Conbipel, Please e Den Store, allo sport con Decathlon, fino al mondo kids con Buki Kids e Toys Center. Non mancano le proposte per la casa con Croff e Tedi e i servizi quotidiani come Coop, Acqua & Sapone e Arcaplanet, per un’esperienza di shopping completa e adatta a tutta la famiglia.

I weekend di febbraio sono dedicati in particolare al Carnevale, con un programma di attività pensate per coinvolgere bambini di tutte le età. Sabato 8 febbraio si dà il via ai festeggiamenti con giochi, baby dance e maschere colorate, mentre domenica 9 febbraio spazio alla creatività con un laboratorio Art Attack a tema Carnevale. Il fine settimana successivo continua l’atmosfera di festa con il party delle stelle filanti e il trucca bimbo di sabato 14 febbraio, seguito domenica 15 febbraio da un laboratorio dedicato alla realizzazione delle maschere di Carnevale.

"Tra una passeggiata all’aria aperta, una pausa nei punti ristoro e le attività per i più piccoli, il Molo 8.44 propone anche a febbraio un’esperienza di shopping diversa, più tranquilla e a misura di famiglia, dove convenienza e divertimento si incontrano in un unico spazio" dicono dalla direzione dello shopping center di Vado Ligure.