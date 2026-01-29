Volley Sanremo, NLP: vittoria netta per l'Under 14, un punto d’oro in Serie D

Un fine settimana di intensa attività per la NLP Sanremo, che ha visto scendere in campo ben quattro formazioni, portando a casa risultati contrastanti ma segnali di crescita importanti, soprattutto dal punto di vista del morale e dello spirito di squadra.

Cronologicamente a scendere in campo per prima è stata la Fisiomed NLP, occupata nel campionato Under 14 in uno scontro casalingo contro Alassio Volley. Da questo match arriva una vittoria netta per 3-0 a favore delle padrone di casa che hanno dimostrato grande determinazione, continuità e concentrazione fino all’ultimo punto della partita.

Pomeriggio che si è trasformato in un momento di festa in casa NLP, che ha visto la squadra rimanere in palestra dopo l’ottimo risultato in un momento di convivialità e divertimento molto importante per la crescita e il rafforzamento del gruppo.

Sempre in serata inoltre, si è svolta anche la partita di Serie D, con la Controcorrente NLP che ha ospitato Celle Varazze Volley, attualmente seconda forza del campionato. Cinque set vibranti e lottati tutti fino all’ultimo punto che alla fine hanno visto uscire vincitrice la formazione ospite per 3-2.

Arriva comunque un punto in classifica per la formazione matuziana che ha disputato un’importantissima prova sotto anche gli occhi delle ragazze dell’Under 14 che hanno fatto sentire il proprio sostegno per tutto il corso del match.

Arrivano due sconfitte per 3-0 invece nei campionati Under 18, con la FountSushi NLP che nonostante la bella prova giocata ha ceduto alla lunga contro Imperia Volley, ed in Seconda Divisione con la PizzaExpress NLP che ha ceduto in trasferta contro la formazione Mazzucchelli.

Weekend comunque positivo per la NLP che continua la sua buona stagione e continua a guardare al futuro con ottimismo.



