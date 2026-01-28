Via Duca D’Aosta chiusa fino al 28 febbraio: lavori decisivi per la sicurezza e riapertura del Poggio per la Milano-Sanremo

E’ stata prorogata fino al 28 febbraio prossimo la chiusura al traffico di via Duca D’Aosta, oggetto dell’importante intervento di messa in sicurezza di zona La Vesca. L’ordinanza si riferisce al tratto compreso tra l’intersezione con la Statale e il civico 3A. Parallelamente alla ricostruzione del muro confinante con la Statale Aurelia, in fase di ultimazione, saranno infatti eseguiti lavori per la posa di una tubazione di raccolta delle acque.

Prosegue anche la disciplina dei sensi unici, che permette una più facile e sicura raggiungibilità di Poggio da levante. Via Armea (dalla bretella che inizia in corrispondenza del civ. 98 sino all’intersezione con via Duca d’Aosta) continuerà quindi ad essere percorribile solo a salire, mentre vicolo dei Moraglia e strada Caravelli (sino all’intersezione con via Armea) saranno transitabili solo a scendere. In tale maniera le strade, dove non si potranno più incrociare vetture in senso opposto, saranno maggiormente fruibili con benefici anche in termini di sicurezza.

I lavori rappresentano una tappa molto attesa che permetterà di ultimare in maniera definitiva la messa in sicurezza. I lavori in via Duca d’Aosta sono propedeutici alla futura riapertura della Statale Aurelia. La chiusura di via Duca D'Aosta arriva, a livello temporale, al limite del passaggio della 'Milano-Sanremo', la corsa ciclistica che si svolgerà il 21 marzo. L'augurio è, ovviamente, che la strada possa riaprire regolarmene anche perchè si tratta dell'unico accesso al mitico 'Poggio', ovvero l'ultima asperità della gara, prima dell'arrivo pianeggiante fino a via Roma.

Al momento non si parla di un eventuale 'Piano B' per la gara che, in caso di chiusura di via Duca D'Aosta, sarebbe costretta a terminare senza l'ultima salita e d a proseguire sulla via Aurelia. Da palazzo Bellevue c'è ottimismo sulla riapertura per l'inizio di marzo e, quindi, per il regolare passaggio della 'Classicissima di Primavera'.