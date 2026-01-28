Rugby, weekend intenso per il settore giovanile: dagli Under 6 agli Under 16 entusiasmo, crescita e belle prove in campo

Sabato l’Under 14 è stata impegnata, insieme a Reds e Savona, al campo “Carlini Bollesan” di Genova per il raggruppamento FIR con a Cus Genova e Apuani. Sempre sabato le Under 6, 8 e 10 hanno partecipato al raggruppamento organizzato al campo “Pino Valle” di Imperia.

Domenica, invece, l’Under 16 (con Reds e Savona) ha disputato la propria partita di campionato, contro Cus Genova 2 al campo “Carlini Bollesan”.

“I nostri piccoli leoni hanno partecipato con entusiasmo e motivazione - commenta l’allenatore dell’Under 6, Angelo Del Mastro - è stato bello condividere con altri club la passione che ci accomuna”.

Per Flavio Di Malta, tecnico dell’Under 8, è stato “un bel raggruppamento, ci ha consentito di far debuttare un ragazzo nuovo che ha anche segnato la sua prima meta. La squadra sta crescendo con impegno e sempre con il sorriso”.

“I leoncini hanno dimostrato che cosa significa essere una squadra - prosegue il coach dell’Under 10, Stefano Formaggio - hanno avuto un atteggiamento positivo tra di loro e si sono sempre sostenuti nei momenti di difficoltà”.

“Una bella prova per i ragazzi - così Diego Capelli, tecnico dell’Under 14 - Siamo soddisfatti di come hanno affrontato le partite. C’è ancora tanto lavoro da fare per rendere fluido il gioco, ci aspettano belle sfide”.

“Una partita fluida e costante nel ritmo, tecnicamente convincente per la coralità delle giocate - conclude l’allenatore dell’Under 16, Alessandro Viaggi - mi voglio complimentare con tutti, compresi i rinforzi dalla panchina”.