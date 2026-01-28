Ospedaletti, luci e ombre nel weekend: Juniores ko di misura, Under 15 ancora in fuga

Sconfitta di misura sul campo del Legino per la Juniores di mister Fabio Luccisano, mentre prosegue la marcia in vetta dell’Under 15. I ragazzi allenati da Marco Anzalone vincono sul campo del Molassana grazie alla doppietta di Guglielmi e restano al primo posto a +7 sul Vado.
Proprio contro il Vado, invece, arriva la sconfitta esterna dell’Under 16 di mister Paolo Sturaro.
I risultati del settore giovanile orange
Juniores regionale
Legino - Ospedaletti 1-0
Allenatore: Fabio Luccisano
Allievi Regionali Under16
Vado - Ospedaletti 7-0
Ospedaletti: 1 Cascione, 2 Rinaldi, 3 Spaggiari, 4 Modena, 5 Guardiani, 6 Ghiacci, 7 Rodigari, 8 Berruti, 9 Vicari, 10 Alemanno, 11 Ligato
A disposizione: 12 Vinciguerra, 13 Paonessa, 14 Stigliano
Allenatore: Paolo Sturaro
Giovanissimi Regionali Under15
Molassana - Ospedaletti 1-2
Marcatori: Guglielmi (2)
Ospedaletti: 1 Bertani, 2 Airenti, 3 Todaro, 4 Abidi, 5 Laabioua, 6 Martelli, 7 Guglielmi, 8 Sismondini, 9 Aschero, 10 Perato, 11 Lanteri
A disposizione: 12 Loffredo, 13 Alioui, 14 Larosa, 15 Asciutto, 16 Alagna, 17 Orlando, 18 Ragazzoni, 19 Spanò, 20 Cavicchia
Allenatore: Marco Anzalone