 / Sport

Sport | 28 gennaio 2026, 15:02

Ospedaletti, luci e ombre nel weekend: Juniores ko di misura, Under 15 ancora in fuga

Sconfitta per Juniores e Under 16, mentre l’Under 15 di Anzalone vince a Molassana con la doppietta di Guglielmi e consolida il primato a +7 sul Vado

Ospedaletti, luci e ombre nel weekend: Juniores ko di misura, Under 15 ancora in fuga

Sconfitta di misura sul campo del Legino per la Juniores di mister Fabio Luccisano, mentre prosegue la marcia in vetta dell’Under 15. I ragazzi allenati da Marco Anzalone vincono sul campo del Molassana grazie alla doppietta di Guglielmi e restano al primo posto a +7 sul Vado.
Proprio contro il Vado, invece, arriva la sconfitta esterna dell’Under 16 di mister Paolo Sturaro.

I risultati del settore giovanile orange

Juniores regionale
Legino - Ospedaletti 1-0
Allenatore: Fabio Luccisano 

Allievi Regionali Under16
Vado - Ospedaletti 7-0
Ospedaletti: 1 Cascione, 2 Rinaldi, 3 Spaggiari, 4 Modena, 5 Guardiani, 6 Ghiacci, 7 Rodigari, 8 Berruti, 9 Vicari, 10 Alemanno, 11 Ligato
A disposizione: 12 Vinciguerra, 13 Paonessa, 14 Stigliano
Allenatore: Paolo Sturaro

Giovanissimi Regionali Under15
Molassana - Ospedaletti 1-2
Marcatori: Guglielmi (2)
Ospedaletti: 1 Bertani, 2 Airenti, 3 Todaro, 4 Abidi, 5 Laabioua, 6 Martelli, 7 Guglielmi, 8 Sismondini, 9 Aschero, 10 Perato, 11 Lanteri
A disposizione: 12 Loffredo, 13 Alioui, 14 Larosa, 15 Asciutto, 16 Alagna, 17 Orlando, 18 Ragazzoni, 19 Spanò, 20 Cavicchia
Allenatore: Marco Anzalone

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium