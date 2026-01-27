Riviera Volley Sanremo, cresce lo staff tecnico: nuovi allenatori e investimenti sul futuro giallonero

Sono settimane chiave, le prime di questo 2026, per il Riviera Volley Sanremo, deciso a consolidare il proprio ruolo sportivo nel Ponente ligure. Il sodalizio giallonero, presieduto da Giuseppe Privitera, compie un passo importante nello sviluppo del settore tecnico ufficializzando l’ingresso nello staff di Fernando Guadagnoli e Gabriele Artuso. I due, già da tempo al servizio della società in ambito dirigenziale, entrano ora a tutti gli effetti nello staff tecnico dopo aver conseguito il titolo di tecnici di Primo grado, al termine di un percorso formativo concluso con esito positivo.

Ma il lavoro del Riviera Volley Sanremo non si ferma qui. La società sta infatti ponendo le basi per l’inserimento di altri tre elementi all’interno di uno staff sempre più qualificato. Si tratta di Gioele Gazzera, Elena Andreis e Michael Ronzino, che sono entrati nel gruppo degli iscritti al corso promosso dal Comitato Ponente della Fipav e parteciperanno alla selezione per il conseguimento del brevetto di Allievi allenatori. Grande la soddisfazione del presidente Giuseppe Privitera, che sottolinea l’importanza strategica di questi passi: "Stiamo muovendo altri importanti passi utili a consolidare, attraverso la crescita e lo sviluppo del settore tecnico, il nostro rilevante ruolo nel contesto della pallavolo provinciale e regionale".

Un segnale chiaro della volontà del Riviera Volley Sanremo di investire su competenze, formazione e futuro.