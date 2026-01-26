Yoshinryu Judo Bordighera protagonista al Trofeo Italia Cadetti: bronzo di Laganà e ottimo 9° posto di Guidi nazionale

Nel fine settimana del 24–25 gennaio 2026, lo Yoshinryu Judo Bordighera ha preso parte al Trofeo Italia Cadetti – 31° Alpe Adria International Judo Trophy, prestigiosa competizione internazionale inserita nel circuito FIJLKAM, svoltasi presso il Bella Italia & Efa Village di Lignano Sabbiadoro (UD).

La manifestazione ha visto la partecipazione di circa 60 atleti per categoria nelle classi più competitive, confermandosi come uno degli appuntamenti più rilevanti della stagione agonistica cadetti, sia per l’elevato livello tecnico sia per l’assegnazione di punti validi per il ranking nazionale FIJLKAM.

I risultati degli atleti Yoshinryu

Matteo Laganà

Categoria Cadetti U18 – 81 kg

🥉 3° classificato

Ottima prestazione per Matteo Laganà, che conquista un terzo posto di grande valore al termine di un percorso di gara solido e convincente. L’atleta ha dimostrato continuità, lucidità tattica e grande capacità di gestione dei momenti decisivi, qualità che gli hanno permesso di salire sul podio in una categoria particolarmente competitiva. Un risultato importante che consente a Matteo di acquisire punti preziosi per la classifica nazionale di ranking FIJLKAM, rafforzando il suo percorso di crescita agonistica.

Emanuele Guidi

Categoria Cadetti U18 – 55 kg

➡️ 9° posto su 60 partecipanti

Risultato di assoluto rilievo anche per Emanuele Guidi, che chiude la competizione al 9° posto in una delle categorie più numerose e combattute del torneo. Il suo cammino è stato fortemente segnato da un incontro vinto dopo oltre 8 minuti di golden score, affrontato con grande determinazione, intensità e spirito di sacrificio. Lo sforzo fisico e mentale richiesto da quel match ha inevitabilmente inciso sugli incontri successivi, limitando in parte la resa complessiva. Nonostante ciò, la prestazione resta più che positiva e dimostra la capacità dell’atleta di competere ad alto livello internazionale, accumulando esperienza fondamentale per il futuro.

La trasferta di Lignano Sabbiadoro conferma il buon momento del settore agonistico dello Yoshinryu Judo Bordighera, che continua a investire nella partecipazione a competizioni di alto profilo come strumento essenziale di crescita tecnica, sportiva e mentale.

I risultati ottenuti rafforzano il percorso intrapreso dagli atleti e dallo staff tecnico, proiettando la società con fiducia verso i prossimi impegni federali della stagione.