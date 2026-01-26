Virtus Sanremese, 3-2 che non inganna: dominio sull’Oneglia e vetta salda nel girone A di Prima Categoria

La Virtus Sanremese supera l’Oneglia Calcio per 3-2 nella prima giornata di ritorno a Pian di Poma, in una gara il cui risultato finale non rispecchia l’andamento reale del match. Nonostante il minimo scarto, la vittoria può essere definita senza esitazioni agevole, grazie a un possesso palla costante e a un numero di occasioni create nettamente superiore rispetto agli ospiti.

Il punteggio resta in bilico solo per la scarsa concretezza sotto porta, fattore che ha impedito ai padroni di casa di chiudere prima una partita largamente dominata sul piano territoriale. L’Oneglia, comunque, esce dal campo a testa alta: dopo la buona prova contro il Ventimiglia, anche a Sanremo ha mostrato individualità interessanti, candidandosi con decisione alla corsa play-off. La cronaca vede la Virtus protagonista fin dalle prime battute: dopo diverse azioni manovrate e occasioni fallite, al 26’ e al 36’ è Burdisso a firmare una doppietta personale che manda i matuziani al riposo sul 2-0.

Nella ripresa il copione non cambia, ma al 65’ una giocata di qualità del centravanti Macaluso consente all’Oneglia di accorciare le distanze. La risposta della Virtus è immediata: al 71’ un Michael Ventre ispirato e instancabile realizza il 3-1, riportando il match sui binari più logici. Quando la gara sembra avviata verso una tranquilla conclusione, all’81’ il subentrato Meda riapre incredibilmente tutto con un eurogol dalla distanza, un missile all’incrocio che non lascia scampo al portiere sanremese. Superato il momento di apprensione, la Virtus gestisce con ordine e lucidità, portando a casa tre punti preziosi.

Con questo successo la Virtus Sanremese mantiene il vantaggio sul Ventimiglia, che resta il principale antagonista dopo il roboante 9-0 al Bordighera, confermandosi come lo sfidante più credibile alla leadership del girone A di Prima Categoria.