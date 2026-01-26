Trofeo Italia di judo a Veroli: impegno e resilienza degli atleti tra U18 e U21 dello Judo Club Simonazzi

Nel fine settimana il Palazzetto dello Sport “PalaCoccia” di Veroli ha ospitato la prima edizione del Trofeo Italia “Città di Veroli”, competizione nazionale di judo riservata alle categorie Under 18 e Under 21, maschili e femminili. L’evento, inserito nel calendario nazionale giovanile, ha rappresentato una novità di rilievo per la stagione agonistica, introducendo per la prima volta la formula su due giornate distinte, una dedicata agli U18 e una agli U21.

Una scelta organizzativa ambiziosa, resa ancora più significativa dalla concomitanza con il tradizionale Grand Prix di Lignano, rimasto in calendario anche quest’anno. La trasferta, lunga e impegnativa con oltre 1500 chilometri percorsi, ha messo alla prova atleti e staff sia sul piano fisico che mentale.

Nella giornata di sabato, dedicata al GP U18, erano iscritti Alessia Calimera e Francesco Quaglia. Un infortunio ha purtroppo costretto Calimera a rinunciare prima della partenza. Quaglia, nonostante un risveglio con febbre il giorno precedente, ha scelto di scendere comunque sul tatami, dimostrando grande determinazione e carattere. Stringendo i denti ha chiuso la gara con un 12° posto su 66 atleti, un risultato che va oltre il semplice piazzamento e racconta la sua capacità di competere con i migliori anche in condizioni non ideali.

La domenica, dedicata al GP U21, ha visto impegnati tutti e tre gli atleti. Francesca Lanzafame ha disputato una prova intensa, fermandosi a un passo dal podio dopo aver lottato per la finale 3°–5° posto. Un risultato importante che conferma il suo percorso di crescita e pone basi solide per le prossime competizioni, con margini di miglioramento soprattutto nella gestione fisica e tattica degli incontri.

Ancora in gara Francesco Quaglia, che ha chiuso al 17° posto su 54 atleti, dimostrando di poter competere anche in una categoria superiore. Un’ingenuità in uno degli incontri e una condizione fisica non ottimale hanno limitato il risultato finale, che avrebbe potuto essere ancora più ambizioso.

Oltre all’aspetto sportivo, la trasferta ha offerto momenti di arricchimento umano, con il soggiorno ad Alatri che ha permesso ad atleti e staff di condividere esperienze e vivere scorci di storia e tradizione. Un’esperienza che parla di impegno, resilienza e coraggio, valori fondamentali per chi sogna di costruire il proprio futuro nel judo, dentro e fuori dal tatami.