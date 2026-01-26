Pallamano frontaliera, vittoria al fotofinish col Vence: al Palaroya trionfano sportività ed emozioni

Bella giornata di sport, quella di sabato scorso al Palaroya di Ventimiglia, tra la Pallamano frontaliera e l’As Vence. La presidente del sodalizio, Paola Nanni, ha evidenziato la propria soddisfazione e di tutta la società, dopo i complimenti dell'allenatore del Vence per la bella accoglienza ricevuta, per la sportività dei giocatori, per l'arbitraggio perfetto e di un pubblico entusiasta e corretto, che hanno fatto da cornice ad una vittoria al fotofinish.

“La giornata perfetta – dice – con i nostri ragazzi che si sono battuti con entusiasmo e tenacia, arrivando al pari fino all'ultimo secondo. Poi il guizzo finale e il Palaroya è esploso in un urlo di gioia che ha sciolto la tensione, che ci ha fatto trattenere il fiato per tutta la partita. Risultato finale 36-35”.

Paola Nanni ha dedicato un commento particolare ad un giocatore all'esordio: “Nicolò Cascià, under 13, ha giocato la sua prima partita nella categoria superiore. Un esordio deciso dai nostri giovani allenatori che hanno premiato Nicolò per la sua tenacia, la sua voglia di imparare, la sua voglia di sconfiggere la timidezza: sono stati tre minuti di grande emozione per tutti, anche grazie ai ‘grandi’ che lo hanno accolto e accompagnato con grande entusiasmo in questa bella avventura; anche e soprattutto questo è lo spirito sportivo che i nostri ragazzi stanno immagazzinando: essere una squadra competitiva ma soprattutto inclusiva, che accoglie con entusiasmo anche i più piccoli e li prende per mano nei momenti importanti".