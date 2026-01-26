Ospite d’eccezione al Sanremese Village: Clarence Seedorf guarda al futuro del vivaio

Giornata di grande prestigio quest’oggi al “Sanremese Village”, il Responsabile del Settore Giovanile ha accolto un ospite d’eccezione del panorama calcistico internazionale: Clarence Seedorf.

L’ex campione olandese è arrivato in tarda mattinata ed è stato accompagnato in un tour completo dell’impianto della Sanremese da Teodoros Ornitopoulos, nuovo socio della Sanremese, e da Vincenzo Stragapede, responsabile del settore giovanile biancazzurro.

Seedorf ha voluto osservare da vicino prima lo Stadio Comunale e poi il centro sportivo bianco azzurro,i campi di calcio e l’organizzazione del centro sportivo. Con Stragapede si è parlato di un progetto legato al vivaio e allo sviluppo dei giovani calciatori insieme, un Academy Sanremese a tutto tondo.

Una visita importante per la Sanremese, che conferma l’attenzione e l’interesse di figure di caratura internazionale verso il progetto biancazzurro e il lavoro che la nuova proprietà sta portando avanti anche sul vivaio.