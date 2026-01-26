Judo Kumiai protagonista al Trofeo Italia Alpe Adria 2026: titoli societari e argento nazionale per Sanremo

Importanti risultati per il Judo Kumiai al Trofeo Italia Alpe Adria Internazionale Judo Trophy 2026, una delle competizioni più prestigiose del calendario nazionale, valida per l’assegnazione di punti fondamentali nella ranking list in vista delle Finali Nazionali di Roma, in programma nel mese di maggio.

La società ha ottenuto risultati di assoluto rilievo nel Gran Prix Cadetti e Juniores, conquistando:

- secondo posto per società nella classifica maschile Under 18,

- primo posto per società nella classifica Juniores,

- primo posto per società nella classifica femminile Cadetti e Juniores.

Un bilancio complessivo di altissimo livello, frutto del lavoro tecnico e atletico portato avanti con costanza dalla società e dallo staff.

Determinante il contributo dei tre atleti sanremesi impegnati nella competizione. Nei Cadetti Under 18, Alessio Maiano (-90 kg) e Andrea Mastrorillo (-66 kg) hanno chiuso entrambi al quinto posto, sfiorando il podio in categorie di elevato livello tecnico e conquistando punti preziosi per la qualificazione diretta alle finali nazionali. Grande prova anche per Erik Semanjaku, al primo anno tra gli Juniores Under 21, che ha confermato il proprio valore con una splendida medaglia d’argento, affermandosi come atleta di livello nazionale.

Soddisfazione in casa Kumiai Sanremo, dove i risultati premiano il percorso tecnico-atletico degli agonisti e l’impegno costante nella crescita dei giovani judoka preagonisti, sostenuto anche dalla presenza di un maestro proveniente dalla sede centrale Kumiai di Druento (Piemonte), che ha contribuito allo sviluppo tecnico del gruppo.