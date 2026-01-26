Calcio femminile Juniores, grande prova a Genova della Matuziana: sfiora l’impresa contro la capolista

Grandissima prestazione in campo ospite delle ragazze Matuziane di Mister V. Francesconi, questo sabato hanno dato filo da Torcere al Genoa (attualmente al vertice della classifica).
Nel primo tempo di gioco le Sanremesi sotto di 1-0 riescono a pareggiare con la solita Pastorino sempre pronta sotto porta,ma il direttore di gara fischia un fuorigioco dubbio che chiude il primo tempo sul 1-0 per le padrone di casa. Nel secondo tempo arriva il pareggio con un tiro dal dischetto di Andrea Cento portando un pareggio più che meritato. Negli ultimi minuti di gioco arriva il definitivo 2-1 il quale chiude la partita definitamente.
Nonostante il risultato la Matuziana è uscita dal campo a testa alta, consapevole di aver giocato una grande partita contro un Genoa davvero ben preparato.
Matuziana: Ventura, Celi, Fedorova, Decristofaro, Ahmeti, Cicconetti, Francesconi, Cento, Assandri, Bottino, Pastorino.
A disp.: Bucolo, De Montis, Carrese, Fennouni.