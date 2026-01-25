Calcio, Serie D. La Sanremese torna da Gozzano con tre punti d'oro. Decide Djorkaeff

GOZZANO-SANREMESE 0-1 (57' Djorkaeff)

Tre punti d'oro per la Sanremese che torna da Gozzano con il bottino pieno ma soprattutto con una fiducia ritrovata. La rete decisiva è di Oan Djorkaeff al dodicesimo della ripresa. Mister Marco Banchini commenta così il successo:

"Faccio i complimenti alla squadra, che nel primo tempo ha gestito senza rischiare niente, poi nella ripresa ha tirato fuori quella volontà e quella determinazione per poter vincere la partita. Sono molto contento di chi è entrato a inizio ripresa al posto dei due giocatori ammoniti nel primo tempo (Palella e Garcia per Osuji e Grosso, ndr). Resta comunque un altro passo verso quello che è il nostro obiettivo, che si può raggiungere solamente compiendo un passo alla volta. Avevo detto che il pari con la Valenzana avrebbe avuto un senso solo se oggi fosse arrivata la vittoria, e così è stato. Anche come prestazione si è visto qualcosa di meglio rispetto a sette giorni fa. Ora ci godiamo almeno fino a domani mattina questo successo. Un ringraziamento va alla società che continua sempre a starci vicina, e a quei tifosi che oggi ci hanno seguito a Gozzano: siamo felici di aver regalato loro questa gioia".

Matuziani che salgono a quota 23 in una classifica che resta sempre corta, con la Sanremese nel gruppo che al momento segna il dentro-fuori dalla zona playout. Domenica prossima si proverà a dare continuità a questo successo: al "Comunale" arriva però un avversario tosto, il Chisola, che si trova in piena zona playoff. Biancazzurri che saranno privi di Osuji: l'ammonizione rimediata nel primo tempo, per il nigeriano che era diffidato, lo porterà a scontare un turno di squalifica.

IL TABELLINO

GOZZANO: Aiolfi, Sarpa, Masetti, Casani, Bianchi (63' Gavioli), Pigato, Pavesi, Sangiorgio, Ornaghi, Carollo (81' Gemelli), Areco. A disp. Mora, Ahayaoui, Pennati, Xoxha, Ponti, Lettieri. All. Lunardon.

SANREMESE: Bohli, Djorkaeff (87' Andreis), Moreo (73' Mbakogu), Monticone, Noto, Girgi, Osuji (46' Palella), Grosso (46' Garcia), Nguegang (63' Di Fino), Rota, Gonzalez. A disp. Gattuso, Cavaliere, Cipriani, Fofana. All. Banchini.