Calcio: dominio orange al ‘Ciccio Ozenda’: poker al Dego e vittoria dedicata alla famiglia Bazzoli

Con una prestazione impeccabile dal primo all’ultimo minuto, l’Ospedaletti supera il Dego con un netto 4-0 e si regala una gioia sul campo in una domenica segnata dal lutto per la scomparsa della mamma del dirigente Aldo Bazzoli, nonna del portiere Lorenzo Bazzoli.

Gara di carattere per i padroni di casa, che fin dal fischio d’inizio hanno dimostrato determinazione e voglia di vincere.

A sbloccare il risultato è El Kamli, protagonista di un’azione solitaria in cui salta due avversari e insacca. Il raddoppio porta la firma di Zito, che finalizza di piatto, mentre Rotolo firma il 3-0 con la specialità della casa: un calcio di punizione che non lascia scampo al portiere avversario. A chiudere i conti è Russo, bravo a finalizzare uno scambio in area con El Kamli.

“Una grande prestazione da parte dei ragazzi, una vittoria meritata e mai in discussione per tutta la partita - dichiarano dalla società orange - è un successo che vogliamo dedicare interamente al nostro dirigente Aldo Bazzoli per la perdita della cara mamma, nonna del nostro portiere Lorenzo. A loro va il sincero abbraccio di tutta la famiglia orange”.



Ospedaletti - Dego 4-0

Marcatori: El Kamli, Zito, Rotolo, Russo

LE FORMAZIONI

Ospedaletti: 1 Gallo, 2 Bacciarelli (18 Marku), 3 Russo, 4 Sartori, 5 Cianci, 6 Rosso, 7 El Kamli, 8 Rotolo (13 Molinari), 9 Alemanno (14 Cosenza), 10 Zito (15 Calderone), 11 Salmaso (16 Urcioli)

A disposizione: 12 Bazzoli, 17 Saih

Allenatore: Fabio Luccisano

Dego: 1 Ghizzardi, 2 Russo, 3 Garrone, 4 Negro, 5 Ognjanovic, 6 Turco, 7 Bignoli, 8 Ferraro, 9 Baccino, 10 Metalla, 11 Marini

A disposizione: 12 Montano, 13 Monticelli, 14 Brignone, 15 Rebella, 16 Scaramozzino, 17 Domeniconi, 18 Gennarelli, 19 Strazzacapa

Allenatore: Ermanno Frumento

Arbitro: Filippo Ferrara (Savona)

Ammoniti: Salmaso, Alemanno