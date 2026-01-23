Pallavolo. Serie C, il Riviera Volley sfida l’Admo: a Lavagna il big‑match che vale la zona alta della classifica

Fine settimana ricco di sfide per il Riviera Volley, impegnato su più fronti tra campionati regionali e interprovinciali. Dalla Serie C maschile fino alle giovanili, le formazioni giallonere si preparano a un vero e proprio tour de force.
SERIE C MASCHILE – Trasferta di fuoco a Lavagna
Il Grafiche Amadeo affronterà sabato 24 alle 18 l’Admo Volley, terza forza del campionato. Una gara impegnativa che arriva dopo due vittorie consecutive. «Sarà il primo di una serie di confronti contro squadre di vertice – spiega coach Rocco Dichio – serviranno continuità e solidità di gioco per affrontare avversari ben strutturati».
PRIMA DIVISIONE FEMMINILE – Le capolista in trasferta a Celle Varazze
Le ragazze del Pesce Innamorato Sanremo, prime a punteggio pieno con 27 punti in nove gare, saranno di scena domenica 25 alle 18.30 al PalaNatta contro il Celle Varazze. Le avversarie cercheranno di mettere in difficoltà la capolista, determinata a mantenere la propria leadership.
UNDER 17 MASCHILE – Doppio impegno per l’Oliflor Sanremo
Weekend intenso per i ragazzi di Alberto Ausenda: sabato 24 alle 17 sfida a Vado contro il Sabazia, mentre domenica mattina appuntamento al Mercato dei Fiori contro il VBC Savona. L’obiettivo è consolidare il secondo posto in vista dello scontro diretto di giovedì 29 contro il Toirano.
UNDER 15 MASCHILE – Test impegnativo contro il Sabazia
Domenica 25 alle 15.30, sempre al Mercato dei Fiori, la Zanotto Sanremo affronterà il Sabazia, squadra in piena corsa per il titolo. Una gara che si preannuncia combattuta.
UNDER 13 FEMMINILE – Esordio stagionale per le giovani giallonere
Debutto oggi, venerdì 23, per la formazione F.lli Pezzana Sanremo nel campionato interprovinciale Under 13. Le ragazze di Alice Adamo e Rocco Dichio scenderanno in campo al Palasport di via San Lazzaro contro l’Imperia Volley.
Un week-end che metterà alla prova tutte le squadre del Riviera Volley, tra ambizioni di classifica, crescita tecnica e voglia di continuare a rappresentare al meglio la pallavolo sanremese.