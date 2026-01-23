Pallamano, l'under 14 maschile dell'Abc Bordighera torna a giocare nel campionato italiano (Foto)

I ragazzi dell'Abc Bordighera, dopo tre anni di assenza, tornano a giocare il campionato italiano di pallamano.

Dopo tre stagioni nel campionato francese, l'Abc Bordighera torna a competere in Italia con la formazione under 14 maschile, che farà il suo esordio sabato nei campionati giovanili nazionali. La squadra sarà guidata in panchina da Luciano Martin e Stefania Conte con Sergio Giribaldi nel ruolo di dirigente accompagnatore.

"La scelta, pur consapevole dei costi, è stata fatta per permettere al gruppo di confrontarsi con i pari età italiani e assume un valore speciale nell'anno del 55esimo anniversario della fondazione, che rende la società una delle più longeve d'Italia e la prima in Liguria" - fa sapere l'Abc Bordighera - "Il campionato sarà strutturato in concentramenti che si svolgeranno a San Martino Siccomario, Vigevano e Bordighera e vedrà la partecipazione di 20 squadre, suddivise in due gironi, provenienti da Liguria, Piemonte e Lombardia".

"Il ritorno in Italia si inserisce in un più ampio programma di celebrazioni, che culminerà con un torneo internazionale seniores femminile" - svela l'Abc Bordighera - "È stato costituito un comitato festeggiamenti, già al lavoro, per definire un calendario di eventi adeguato alle risorse della società ma all'altezza dell'importanza dell'anniversario".

Consapevole degli elevati costi organizzativi, l'Abc Bordighera ha, inoltre, partecipato all'avviso ministeriale FUNT Turismo 2025 entrando in graduatoria: "Pur non avendo ottenuto al momento contributi economici, il risultato rappresenta un traguardo significativo, che certifica il valore delle manifestazioni proposte e rafforza la continua ricerca di sponsor necessaria per completare il progetto presentato al Ministero".