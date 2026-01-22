Calcio. Serie D, successo per la Rappresentativa Under 18 con i pari età dell'Inter, in campo anche Cavaliere

Buona la prima per la Rappresentativa Serie D Under 18, che nel test inaugurale della stagione espugna il Konami Youth Development Centre di Milano superando 2-1 l’Inter pari età. Un successo che va oltre il risultato, perché maturato contro una delle realtà più strutturate del panorama giovanile professionistico. Tra i protagonisti in campo anche Francesco Cavaliere, giovane centrocampista classe 2008 in forza alla Sanremese.

L’avvio di gara è favorevole ai padroni di casa, che trovano il vantaggio all’8’ sfruttando un calcio d’angolo: in una mischia in area è Pavan il più rapido a trovare il guizzo vincente da pochi passi. È l’unica vera sortita offensiva dell’Inter in un primo tempo che, col passare dei minuti, vede crescere la selezione della D. La Rappresentativa prende campo e ritmo, affidandosi a una manovra più fluida e a una buona occupazione degli spazi. Il pareggio arriva al 34’: Felici disegna un cross perfetto dalla corsia, Galastri attacca il primo palo e di testa batte il portiere nerazzurro, ristabilendo la parità.

Nella ripresa Giannichedda cambia volto alla squadra, ruotando l’intero undici per valutare tutti i convocati. Nonostante i numerosi cambi, la Rappresentativa non perde compattezza e dimostra una sorprendente solidità collettiva. L’Inter fatica a trovare spazi e si rende pericolosa solo con conclusioni sporadiche, mai realmente decisive. Il gol che decide la sfida arriva al 36’: Sorace riceve palla in area e scarica un destro potente e preciso che non lascia scampo all’estremo difensore interista, firmando il definitivo 2-1.