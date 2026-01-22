 / Sport

Sport | 22 gennaio 2026, 11:14

Calcio. Serie D, colpo in attacco per la Sanremese, arriva Jerry Mbakogu, con trascorsi in Serie A

Con il Carpi il nigeriano classe 1992, ha totalizzato 24 presenze e 2 reti in massima divisione nella stagione 2015-16

La Sanremese ha trovato la sua punta di diamante: Jerry Mbakogu è il nuovo attaccante matuziano.

Classe 1992, nato in Nigeria, così come Wilfred Osuji con cui ha condiviso lo scorso campionato l'esperienza in Serie D allo United Riccione, ha militato in Serie A con il Carpi nella stagione 2015-2016, totalizzando 24 presenze e 2 reti in massima divisione.

È il terzo attaccante nella rosa a disposizione di mister Marco Banchini, oltre a Riccardo Moreo e Leonardo Pereira. Mbakogu è pronto a dare il suo contributo già a partire dalla delicata trasferta di Gozzano di domenica prossima.  

Federico Bruzzese

