Calcio, Juniores femminile: la Matuziana supera il Vado 2-0 e sale al quarto posto in classifica

Si è svolta ieri la 6°giornata con turno infrasettimanale del campionato juniores femminile regionale Matuziana - Vado FC.

La squadra di Mister Francesconi passa i primi 20 minuti gioco faticando ad arrivare nell'area avversaria,al 30° Alessia Bucolo sblocca il risultato 1-0 portando in vantaggio le padrone di casa. Nel secondo tempo Andrea Cento crea l'assist Perfetto per Chrystal Pastorino che segna il 2-0. Il Vado prova a ribaltare il risultato in più occasioni facendo impegnare il portiere Matuziano Serena Ventura la quale in più occasioni non ha lasciato passare nulla. Le ragazze Sanremesi alla 6° giornata possono contare 2 Vittorie 3 pareggio e 1 sola sconfitta,9 punti e 4° posizione in classifica.

Formazione Matuziana: Ventura, Celi, Fedorova, Carrese, Decristofaro, Cicconetti, Assandri, Cento, Francesconi, Bucolo, Pastorino.

A disp.: Bottino, Ahmeti, De Montis.