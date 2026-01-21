Calcio a 5 Serie C, l'Airole chiude al terzo posto il girone d'andata dopo la pirotecnica vittoria sulla Carlin's Boys

Sapore di alta classifica nella settima ed ultima giornata d'andata del Girone A della serie C di calcio a 5 della Liguria. In programma c'era infatti il big match per il primo posto fra MACS San Lorenzo al Mare e Caramagna, vinto dai primi per 5-2, ma anche la l'importante sfida in chiave playoff fra Airole e Carlin's Boys. Fra le mura amiche del PalaRoja i biancoverdi hanno confermato l'ottimo momento di forma dopo un inizio di campionato difficile aggiudicandosi il match per 6-5 all'ultimo minuto.

Gara che mostrava fin da subito una continua altalena di emozioni e capovolgimenti di fronte con gli ospiti subito avanti ma prontamente riagguantati da Luca Scattolini e superati dall'Airole con una grande giocata d'angolo finalizzata da Filippo Caramello Canzone su sponda di Capitan Marco Foti. Vantaggio breve però poiché la Carlin's pareggiava immediatamente portandosi subito dopo sul 3-2 prima del nuovo pareggio locale siglato con un gran gol all'incrocio ancora confezionato da una sponda Foti - Caramello Canzone. Le emozioni però non finivano ed il primo tempo si chiudeva in extremis sul 4-3 ospite.

La ripresa vedeva il pareggio immediato dell'Airole, ancora con un eurogol di Caramello Canzone, prima dell'unico segmento privo di reti della serata interrotto circa a metà secondo tempo da Giuseppe Pulvirenti per il 5-4 dell'Airole. Il finale tornava però pirotecnico con il 5-5 ospite ed il definitivo 6-5 dei biancoverdi ancora con Pulvirenti servito da Joel Valenti su punizione. Un risultato di fondamentale importanza per l'Airole che chiude il girone d'andata con 12 punti al terzo posto, a pari merito con La Fondura, a 9 lunghezze dal MACS capolista a punteggio pieno, a 6 dal Caramagna e con un vantaggio di 3 punti su Carlin's Boys ed Oneglia. Dopo la settimana di pausa i biancoverdi torneranno quindi in campo venerdì 30 gennaio ancora al Palaroja, proprio contro l'Oneglia in un altro match fondamentale per i playoff.