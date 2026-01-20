Stagione teatrale: sabato prossimo Giampaolo Morelli al Casinò di Sanremo con “Scomode verità e 3 storie vere”

Un nuovo appuntamento con il teatro d’autore arricchisce la stagione teatrale 2025 del Casinò di Sanremo. Sabato 24 gennaio alle ore 21.00, il palco del Teatro del Casinò ospiterà Giampaolo Morelli con lo spettacolo “Scomode verità e 3 storie vere”, scritto dallo stesso Morelli insieme a Gianluca Ansanelli, con la partecipazione musicale del M° Sergio Colicchio.

Volto amatissimo del piccolo e grande schermo, Morelli si racconta al pubblico attraverso un comedy speech diretto e coinvolgente: un monologo irriverente, caustico, pungente e sempre maledettamente sincero. Le 101 scomode verità diventano così uno specchio delle nostre fragilità, un viaggio tra tic, manie, ossessioni e slanci che caratterizzano la vita quotidiana, affrontati con intelligenza e ironia.

Lo spettacolo rientra in una stagione che punta a coniugare svago e riflessione, alternando grandi testi della tradizione teatrale a opere capaci di raccontare con forza la contemporaneità. La stagione 2025-2026 del Casinò di Sanremo propone infatti appuntamenti esclusivi con protagonisti di primo piano dello spettacolo, mantenendo vivo il rapporto diretto con il pubblico anche nella dimensione teatrale.

Biglietti:

Platea primo settore: € 25,00

Platea secondo settore: € 20,00

Galleria: € 15,00

Gruppi studenti: da € 5,00 (riduzioni per gruppi superiori a 10)

Persone fragili con accompagnatore: sconto 50%

Associazioni e compagnie teatrali: sconto su abbonamenti

I biglietti sono disponibili online su www.boxol.it/casinosanremo e presso la biglietteria del Teatro del Casinò di Sanremo negli orari indicati.

Info e prenotazioni: info@ilteatrodellalbero.it – www.casinosanremo.it.