Incontri di pittura ad acquarello a Vallebona: due giornate sui colori del corso dell’anno

Nell’ambito delle iniziative promosse dall’Associazione Pedagogica Steineriana di Vallebona, si terranno due incontri di Pittura ad Acquarello condotti da Claudia Sala, dedicati al tema “I colori del corso dell’anno”. Gli appuntamenti si svolgeranno presso i locali dell’Asilo Bambini Felici a Vallebona nelle giornate di sabato 31 gennaio, dalle 15 alle 18, e domenica 1 febbraio, dalle 9.30 alle 12.30. Il percorso propone un’esperienza artistica e interiore, in cui il colore diventa strumento di percezione del ritmo dell’anno e di una dimensione che trascende il sensibile.

Claudia Sala, nata a Trieste, incontra l’antroposofia e il mondo del colore a Firenze nel 1984 con Fiorenza De Angelis. Insegna pittura dal 1989 ed è pedagogista Waldorf-steineriana, formata con Helmuth von Warburg e Roland Link. Da molti anni si occupa del primo settennio, attualmente a Milano. Le iscrizioni devono essere comunicate entro una settimana dalla data di ciascun incontro. Per informazioni e costi è possibile contattare Marta al 329 9847148.