L’Istituto Fermi Polo Montale protagonista a MIDO Milano 2026 con l’eccellenza del corso di Ottica

L’Istituto Fermi-Polo-Montale, unico nella provincia di Imperia a offrire l’indirizzo di Ottica, diretto dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Maria Grazia Blanco, sarà protagonista a MIDO Milano 2026, il più importante evento internazionale dedicato all’industria dell’occhialeria. Dal 31 gennaio al 2 febbraio 2026, presso Fiera Milano Rho, gli studenti dell’indirizzo di Ottica prenderanno parte per due giorni a una manifestazione che rappresenta un punto di riferimento mondiale per il settore, vivendo un’esperienza formativa unica e altamente qualificante.

Attivo da oltre 50 anni, MIDO – Milano Eyewear Show riunisce l’intera filiera produttiva e creativa del comparto: produttori di montature e lenti, aziende di macchinari e materie prime, grandi multinazionali, realtà innovative, designer affermati ed emergenti e start-up. Con 7 padiglioni, 1.200 espositori e circa 42.000 visitatori, MIDO offre una panoramica completa e aggiornata del mercato internazionale. La partecipazione alla fiera rappresenta per gli studenti del FERMI POLO MONTALE una preziosa occasione di didattica esperienziale, permettendo il contatto diretto con innovazioni tecnologiche, tendenze di mercato e protagonisti dell’occhialeria mondiale. Come sottolineato da Lorraine Berton, Presidente di ANFAO e MIDO, la manifestazione è “un’occasione unica per incontrare l’intera filiera e vivere un’esperienza completa del mercato internazionale”.

L’indirizzo di Ottica dell’Istituto si distingue per laboratori all’avanguardia, un approccio fortemente pratico e una didattica orientata al mondo del lavoro. La presenza a MIDO Milano 2026 rafforza ulteriormente un percorso che forma gli ottici del futuro, professionisti competenti e pronti ad affrontare le sfide di un settore in continua evoluzione. Il corso non prepara solo all’ingresso immediato nel mondo del lavoro, ma apre anche a prospettive universitarie in ambiti tecnico-scientifici come ottica avanzata, optometria e ingegneria biomedica. L’Istituto Fermi-Polo Montale, con il suo Corso di Ottico, si conferma una scelta di eccellenza per chi vuole costruire un futuro professionale solido, unendo passione, competenza e visione.