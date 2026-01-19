Vittoria sofferta della Muller Bordighera a Valle Maira, stop esterno per il G.S.P. Ventimiglia

Contro il neo-promosso Valle Maira, il team bordigotto vince di misura in trasferta in un incontro tenuto sotto controllo sino al terzo turno di gare quando la compagine allenata da Mulatero, conduceva per 8-4. Tuttavia, nell'ultima serie di gare individuali, avveniva la rimonta dei piemontesi che si aggiudicavano 3 partite su 5, rimontando il risultato.

In questo caso, risultavano determinanti le vittorie di Bacigaluppi e Debar, entrambe per 13-8. Nelle altre 4 partite vincenti ottenute fra le gare a terne e a coppie, hanno partecipato al successo i giocatori: Fasciola, Tortello, Vigliarolo e Alfonsi. Con questo risultato, la Muller Bordighera, scavalca al 4° posto proprio il Valle Maira e dopo due trasferte consecutive,sabato prossimo, tornerà a giocare sui propri campi contro i genovesi dell' ABG. in campo femminile, invece, c'è da segnalare l'imprevista sconfitta esterna del G.S.P. Ventimiglia battuto per 13-9 dalla Bovesana.

Dopo le gare del 3° turno, le ventimigliesi, allenate da Zuppardo, conducevano per 9-7 grazie ai successi ottenuti da Bagalà e da Peirano nelle loro gare individuali e inoltre una vittoria con la coppia Peirano-Occelli. Tuttavia, le piemontesi dominavano l'ultimo turno di gare vincendole tutte; sconfiggendo così le più quotate ventimigliesi.Per il team ventimigliese occorrerà mantenersi fra le prime quattro in classifica, posizione utile per partecipare ai play-off e di conseguenza, già da domenica prossima cercheranno di tornare alla vittoria quando riceveranno in casa la neo-promossa S. Bartolomeo che detiene, in coabitazione col Ventimiglia la stessa posizione in classifica.