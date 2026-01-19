Pallapugno: il presidente Fipap Costa e il vicepresidente Scajola annunciano “La supercoppa torna in Liguria”

La Supercoppa Italiana di pallapugno torna in Liguria. L’edizione 2025 del trofeo, che come ormai da tradizione darà avvio alla stagione del balùn, si disputerà sabato 28 marzo alle ore 14.30 allo sferisterio di Imperia in località Clavi.

“Dopo aver dato vita a un’entusiasmante edizione della Coppa Italia in versione itinerante, tra i campi di Imperia e Andora, riporteremo in Liguria la Supercoppa – spiegano il presidente della Federazione Italiana Pallapugno Enrico Costa e il vicepresidente Marco Scajola-. Sarà un nuovo grande evento che, siamo certi, oltre a offrire uno spettacolo di assoluto livello per tifosi e appassionati avvicinerà tanti giovani a questa disciplina sportiva. La Supercoppa aprirà una nuova stagione che riserverà grandi emozioni e sancirà, ancora una volta, l’indissolubile legame tra la pallapugno, il Piemonte e la Liguria in un’unione tra sport, tradizione, cultura e territorio”.

A sfidarsi in campo saranno il Cortemilia, squadra vincitrice del Campionato e della Coppa Italia 2025, e l’Albeisa, compagine finalista perdente del Campionato. Entrambe hanno cambiato il proprio battitore capitano, da un lato a guidare i detentori dello scudetto vi sarà Marco Battaglino, dall’altro Alessio Ferro.

"Questo evento è un ulteriore appuntamento importante non solo per la città ma per tutta la provincia di Imperia - aggiunge il presidente del Comitato regionale ligure Giacomo Raineri -. L'obiettivo è quello di far conoscere sempre di più il nostro gioco con la speranza che manifestazioni come questa possano ripetersi spesso e volentieri. Ringraziamo il presidente Costa e il vicepresidente Scajola per l'attenzione dimostrata".