Calcio: in Prima Categoria Virtus Sanremese travolgente, 3-0 all’Andora e vetta sempre più solida

Prestazione corale di altissimo livello per la Virtus Sanremese, che davanti al pubblico di Pian di Poma supera con un perentorio 3-0 un Andora mai domo, reduce da tre vittorie consecutive e fresco detentore del titolo platonico di campione d’inverno al giro di boa del campionato.

Cuore, intensità, qualità tecnica e grande concentrazione: questi gli ingredienti che hanno permesso alla formazione matuziana di avere la meglio su un avversario organizzato e combattivo, ma costretto ad arrendersi di fronte alla prova “monster” dei biancazzurri. Decisiva anche la guida di mister Prunecchi, che continua a confermarsi tra gli allenatori emergenti più interessanti del panorama calcistico locale.

La gara si incanala sui binari giusti già nella prima frazione. Al 21’ è Ventre a sbloccare il risultato, premiando un avvio autoritario dei padroni di casa. L’Andora prova a reagire, ma al 35’ Castaldo raddoppia, mettendo in salita il match per gli ospiti. Nella ripresa la Virtus gestisce con maturità e al 68’ arriva il sigillo definitivo firmato dal bomber Alvarez, che chiude definitivamente una contesa mai realmente in discussione.

Nel prossimo turno la Virtus Sanremese sarà ancora impegnata tra le mura amiche di Pian di Poma, dove ospiterà l’Oneglia Calcio. I ponentini arrivano dalla sconfitta di Ventimiglia, ma non appaiono ridimensionati dopo l’ottima prestazione offerta contro quella che si sta confermando come la più accreditata antagonista dei biancazzurri nella corsa al vertice.