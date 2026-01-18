Taggia celebra San Sebastiano: messa solenne all’Oratorio dei Bianchi con la Polizia Locale (Foto)

Si è svolta oggi a Taggia, presso l’Oratorio di San Fabiano e San Sebastiano, la messa solenne in onore di San Sebastiano, santo patrono della Polizia Locale. L’oratorio è sede della storica Confraternita dei Bianchi, che ha accolto la celebrazione in un clima di raccoglimento e partecipazione.

Alla funzione hanno preso parte numerosi agenti della Polizia Locale, presenti in grande numero per rendere omaggio al loro patrono, insieme ai rappresentanti dell’Amministrazione comunale. La celebrazione ha rappresentato un momento significativo per la comunità, unendo dimensione religiosa e riconoscimento del servizio svolto quotidianamente dagli operatori sul territorio.

San Sebastiano, tradizionalmente invocato come protettore delle forze dell’ordine, è stato al centro di una ricorrenza che a Taggia conserva un forte valore simbolico, rinnovando il legame tra istituzioni, cittadinanza e tradizioni religiose locali.