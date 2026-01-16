 / Sport

Sport | 16 gennaio 2026, 12:18

Calcio, Seconda Categoria A. Ancora un giocatore non tesserato in campo, cambia il risultato di San Bartolomeo Cervo - Sanremo 2000

Successo a tavolino per i matuziani

Calcio, Seconda Categoria A. Ancora un giocatore non tesserato in campo, cambia il risultato di San Bartolomeo Cervo - Sanremo 2000

Continua a non essere un momento particolarmente brillante per la Seconda Categoria. Il varo delle squadre "Under 21" e "B" è servito solo in parte a contenere la riduzione delle squadre partecipanti al campionato mentre, anche questa settimana, il Giudice Sportivo ha confermato la presenza in campo di un giocatore non tesserato.

Il fatto è avvenuto durante la partta tra San Bartolomeo Cervo e Sanremo 2000.

Ribaltata quindi la vittoria per 3-2 del San Bartolomeo, i tre punti sono stati assegnati d'ufficio alla società matuziana.

La nuova classifica

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium