Taggia approva la variante per la nuova scuola dell’Infanzia Maria Ausiliatrice: lavori aggiornati per oltre 162 mila euro

La Giunta comunale di Taggia ha approvato una variante ai lavori per la nuova scuola dell’infanzia Maria Ausiliatrice in via Papa Giovanni XXIII. L’intervento prevede modifiche e aggiornamenti al progetto in corso per un valore di 162.216,99 euro più IVA. Non serviranno fondi aggiuntivi del Comune, perché l’importo sarà coperto con le economie ottenute dal ribasso d’asta.

Le modifiche sono state richieste durante l’esecuzione del cantiere e riguardano alcune lavorazioni strutturali e impiantistiche che si sono rese necessarie per migliorare e completare l’opera. Si tratta di una variante consentita dal Codice degli Appalti, senza bisogno di avviare una nuova procedura. L’importo complessivo dei lavori sale così a 1.320.534,77 euro, mentre il costo totale dell’opera rimane fermo a 1.650.000 euro, come previsto dal finanziamento PNRR dedicato agli interventi sulla scuola.

Le scadenze del progetto non cambiano: i lavori dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2025 e il collaudo finale dovrà essere completato entro giugno 2026. La variante approvata comprende i nuovi elaborati tecnici e il quadro aggiornato dei costi, ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva per non rallentare il cantiere. Con questo passaggio amministrativo, il Comune conferma l’avanzamento del progetto della nuova scuola, considerato uno degli interventi più importanti inseriti nel piano di investimenti dedicato all’edilizia scolastica e finanziato con fondi PNRR.