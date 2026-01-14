Sanremo Rugby, tra fiaccola olimpica e campo: l’Under 14 inaugura il 2026 con entusiasmo e buone prestazioni (foto)

Il nuovo anno del Sanremo Rugby è iniziato con un sabato ricco di emozioni, aperto dalla grande festa per il passaggio della fiaccola olimpica di Milano-Cortina 2026 a Pian di Poma, accolta con grande entusiasmo dai ragazzi biancazzurri.

Nella stessa giornata, l’Under 14 è scesa in campo a Cogoleto per il primo raggruppamento seven del 2026, affrontando le formazioni delle Vespe e dell’Imperia insieme ai compagni di Reds e Savona.

“Abbiamo onorato con impegno anche le maglie di Reds e Savona - commenta il tecnico Diego Capelli - i ragazzi si sono divertiti e hanno ben disputato tutte le partite del raggruppamento. I continui stimoli ci spingono a dare sempre di più: la squadra cresce partita dopo partita e la stagione si fa ogni settimana più divertente”.