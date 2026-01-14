 / Sport

Sport | 14 gennaio 2026, 08:05

Sanremese, oggi alle 18 al museo il premio biancazzurro: Omar Bohli miglior giocatore di dicembre

Il riconoscimento del Circolo Biancazzurro Titti Tudini al portiere, con il supporto dello sponsor Affari di Ceramica

L'associazione culturale 'Circolo Biancazzurro Titti Tudini' organizza per oggi pomeriggio alle 18, al 'Museo della Sanremese' allo Stadio Comunale, la premiazione del portiere biancazzurro Omar Bohli, in qualità di miglior giocatore biancazzurro del mese di dicembre.

La votazione è stata fatta all'interno del direttivo dell'associazione. Lo sponsor della manifestazione questa volta sarà il negozio 'Affari di Ceramica', a Sanremo in corso Mazzini 28. "Ringraziamo pertanto chi ci da una mano a portare avanti questo progetto - dicono gli organizzatori - e continuiamo quindi con questa nuova iniziativa che abbiamo iniziato nel 2025, per avvicinare sempre più la città alla nostra squadra del cuore. Forza Sanremese!"

