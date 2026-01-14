Calcio. Sanremese, il giovane classe 2008 Cavaliere convocato nella Rappresentativa di Serie D

La Rappresentativa di Serie D inizia il percorso di preparazione che la porterà a disputare il Torneo di Viareggio: mercoledì 21 gennaio è in programma un'amichevole contro l'Inter, e tra i convocati figura anche il giovane centrocampista classe 2008 della Sanremese, Francesco Cavaliere.

Dopo i due stage territoriali che hanno coinvolto complessivamente ottantotto giovani calciatori suddivisi per area geografica, il commissario tecnico Giuliano Giannichedda ha iniziato delineare la rosa che prenderà parte alla 76ª edizione della Viareggio Cup, in programma nel mese di marzo. Per questo raduno sono stati chiamati ventidue giocatori delle classi 2007 e 2008.

Il programma di lavoro prevede due giornate di allenamenti presso il centro sportivo della Pro Sesto. La prima seduta è fissata per lunedì alle ore 14, mentre martedì la squadra sosterrà una doppia sessione, al mattino alle 9.30 e nel pomeriggio alle 14.

La chiusura del raduno è prevista per mercoledì 21 gennaio, quando la Rappresentativa Serie D si trasferirà al Konami Youth Development Centre di Milano per affrontare l’Under 18 nerazzurra.

Il calcio d’inizio è fissato alle ore 14. L’incontro verrà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube La Giovane Italia.

Tra i convocati del Girone A anche Andrea Scarfò del Celle Varazze e Riccardo Pigato del Gozzano.

I convocati:

Portieri: Lorenzo Maddalon (Varesina), Damiano Butano (Ghiviborgo)

Difensori: Wedtoin Latif Ouedraogo* (Virtus Francavilla), Enrico Manzi (Sammaurese), Geremia Ubaldi (Sporting Trestina), Simone Meriggi (Pro Sesto), Andrea Scarfò (Celle Varazze), Osemuahu Fortun Tony (Legnago Salus), Almamy Soumah* (Tau Altopascio), Adriano Puccio (Union Clodiense)

Centrocampisti: Rosario Di Lauro (Ischia), Alessandro Galeota (Aquila Montevarchi), Mor Kaire Ndao (Casatese), Daniel Perin* (Treviso), Francesco Cavaliere (Sanremese), Modou Jassey* (ChievoVerona), Damiano Salustri* (Teramo)

Attaccanti: Niccolò Felici (Ostiamare), Alessio Sorace (Martina), Simone Sassi* (Varesina), Francesco Galastri (Aquila Montevarchi), Riccardo Pigato* (Gozzano)

*classe 2007