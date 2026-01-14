Calcio. Sanremese, gli Irriducibili piangono la scomparsa di Dino Languzzi “Johnny Shering”

La città di Sanremo e il gruppo degli Irriducibili piangono la scomparsa di Dino Languzzi, ex attaccante della Sanremese e figura molto amata in città.
Nato a Sanremo il 12 novembre 1937, Languzzi vestì la maglia biancoazzurra negli anni ’50, collezionando una presenza in Serie C nella stagione 1955/1956 e un’altra nel campionato 1957/1958.
La sua notorietà, però, andò ben oltre il campo da calcio. Alla fine degli anni ’70 divenne infatti un volto familiare delle televisioni private locali, partecipando a diverse trasmissioni con il soprannome di “Johnny Shering”, nome con cui molti sanremesi ancora oggi lo ricordano con affetto.
La sua avventura nel mondo dello spettacolo iniziò già nel 1960, quando aprì in via Volturno il suo primo locale, il “Johnny Shering”, ispirato alle cave francesi. Nel 1969, proprio nel giorno dello sbarco sulla Luna, inaugurò un nuovo spazio, “L’angolo di Johnny”, in Corso Inglesi, davanti al Casinò: un luogo diventato presto punto di ritrovo per artisti, curiosi e appassionati di musica.
Nel 1978 arrivò l’esordio nelle televisioni private, dove lavorò accanto a giornalisti allora agli inizi della loro carriera. Fu lui a ideare le prime aste televisive a scopo benefico, un format innovativo per l’epoca, che contribuì a rafforzare il suo legame con la comunità.
Gli Irriducibili Sanremo lo ricordano oggi con grande commozione, sottolineando il suo spirito genuino, la sua creatività e la sua capacità di coinvolgere il pubblico con simpatia e spontaneità.