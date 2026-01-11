Ospedaletti avanti ma raggiunto e superato: ad Andora finisce 3-1 nella prima gara del 2026

Partenza amara per l’Ospedaletti che, nella prima gara del nuovo anno, cade per 3-1 in trasferta contro l’Andora al termine di un match combattuto e deciso nella ripresa.

Gli orange partono con il piglio giusto, costruendo subito alcune occasioni pericolose: prima Alemanno sfiora il palo con un tiro dalla distanza, poi El Kamli si vede negare il gol dalla parata di Rossi. Il meritato vantaggio arriva al 25’: Zito serve Alemanno, che entra in area e insacca. Gli ospiti sfiorano subito il raddoppio con una potente conclusione di Zito da fuori area che si stampa sulla traversa. Prima dell’intervallo, è Bazzoli a salire in cattedra, respingendo una punizione insidiosa di De Boni.

Anche nella ripresa l’Ospedaletti parte all’attacco: El Kamli ci prova dal limite al termine di un’azione corale, ma il pallone sorvola di poco la traversa. Poco dopo, Sartori va vicino al gol su assist di Calderone, ma la mira è imprecisa.

Al 65’ l’Andora trova il pareggio con Moro, abile a concludere a rete sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Lo stesso Moro va vicino al raddoppio, ma Bazzoli si oppone ancora. Il sorpasso dei padroni di casa arriva al 72’: altro corner, stavolta è Franco a trovarsi libero in area e a siglare il 2-1. Con gli ospiti sbilanciati alla ricerca del pari, nel finale arriva anche il 3-1 in contropiede firmato da Gimenez.

Andora - Ospedaletti 3-1

Marcatori: 25’ Alemanno, 65’ Moro, 72’ Franco, 80’ Gimenez

LE FORMAZIONI

Ospedaletti: 1 Bazzoli (76’ 12 Gallo), 2 Bacciarelli, 3 Cianci, 4 Sartori (76’ Meuder), 5 Rosso, 6 Russo (70’ 16 Salmaso), 7 El Kamli I., 8 Barbagallo, 9 Rotolo (64’ 13 Molinari), 10 Zito, 11 Alemanno (50’ 14 Calderone)

A disposizione: 12 Gallo, 13 Molinari, 14 Calderone, 15 Meuder, 16 Salmaso, 17 Cascone, 18 Lanteri

Allenatore: Fabio Luccisano

Andora: 1 Rossi, 2 Colavito (20’ 13 Furlanetto), 3 Osinaga, 4 Cavassa, 6 Modesti, 7 Gimenez, 10 De Boni, 16 Odasso, 17 Moro (76’ 9 Carballo), 19 Franco, 20 De Col (70’ 14 Lo Sicco)

A disposizione: 12 Loiacono, 5 El Harzli, 8 Delfino, 9 Carballo, 11 Bettini, 13 Furlanetto, 14 Lo Sicco, 15 Ferraro, 18 Botte

Allenatore: Fabio Ghigliazza

Arbitro: Andrea Zunino (Savona)

Ammoniti: Cianci, Rotolo, Russo, Modesti, Cavassa