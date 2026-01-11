Calcio a 5 Serie C: Airole FC, dalla delusione di Coppa al riscatto in campionato

Altalena di emozioni per l'Airole FC in questo inizio 2026 nel campionato di serie C di calcio a 5 della Liguria. Le viverne erano infatti impegnate lunedì scorso a Genova presso il campo sportivo 'Raimondo Blandino' nel difficile tentativo di rovesciare il risultato della finale della fase regionale di Coppa Italia contro il Genova Calcio a 5. Dopo lo 0-3 interno della gara di andata dello scorso dicembre, frutto di un blackout a ridosso dell'intervallo, i biancoverdi erano chiamati ad una vera e propria impresa per tentare di alzare l'ambito trofeo nella prima finale della loro storia. Partiti coraggiosamente fin dall'inizio col portiere di movimento erano però proprio i ragazzi di coach Fiorenzo Favaloro a capitolare due volte per il 2-0 immediato da parte dei padroni di casa. Ad aprire le marcature biancoverdi era quindi Marco Foti con una rete però illusoria dato che, complice anche un legno sfortunato, erano di nuovo i genovesi a portarsi sul doppio vantaggio seguito dalla rete di Filippo Caramello Canzone che chiudeva la prima frazione sul 3-2. Una ripresa equilibrata vedeva poi l'Airole provare tutte le soluzioni per riaprire la sfida, tentativi che si infrangevano però sistematicamente sulla difesa dei locali i quali chiudevano i giochi nel finale col 4-2 conclusivo che permetteva loro di alzare la Coppa Italia regionale di Serie C 2025-26.

Già tre giorni dopo il team della Val Roja, deluso per il risultato ma comunque orgoglioso di aver raggiunto la sua prima finale, si buttava quindi nuovamente con la testa nel campionato per cercare di risalire la classifica di quel Girone A conquistato lo scorso anno per la prima volta. Ancora una trasferta, questa volta a Bergeggi in casa del Legino per la 6a giornata di andata, permetteva così alle viverne di tornare ad ottenere punti pesanti in chiave playoff grazie ad una perentoria vittoria per 9-0 in una partita rimasta equilibrata solo nei primi 15 minuti. Per l'Airole a segno nel primo tempo, concluso sullo 0-3, Filippo Caramello Canzone, Joel Valenti e Luca Scattolini. A chiudere i conti nella ripresa Marco Foti, Nicola Toesca e le doppiette di Caramello Canzone e Tommaso Moro. Una vittoria che consentiva così ai biancoverdi di salire a 9 punti e di raggiungere il gruppo delle terze classificate Carlin's Boys e La Fondura tutte unite nell'inseguimento alla coppia di testa, al momento a punteggio pieno, formata da Caramagna e M.A.C.S. San Lorenzo al Mare.

Una serie ravvicinata di impegni che è stata così commentata dal Presidente dell'Airole Stefano Ricci: "Peccato per la sconfitta in Coppa Italia ma siamo comunque davvero soddisfatti di aver raggiunto la nostra prima finale contro una squadra molto forte come il Genova Calcio a 5 a cui vanno i nostri complimenti. Ringraziamo i tecnici Fiorenzo Favaloro, Francesco Luppino e tutti i giocatori che nelle ultime due stagioni hanno ottenuto risultati importanti e che, grazie alla vittoria in casa del Legino, hanno guadagnato nuovamente la zona playoff in campionato. Abbiamo ancora una partita del girone d'andata e tutte le giornate di ritorno per cercare di risalire sempre più la classifica dopo un inizio difficile." I complimenti all'Airole sono arrivati anche dalla Federazione Calcistica del Principato di Seborga da ormai nove anni partner del team biancoverde: "Siamo davvero grati alla società, ai mister ed ai giocatori - ha commentato il DS Matteo Bianchini - per le emozioni che ci hanno fatto vivere in queste ultime due stagioni con la prima storica vittoria del girone di ponente lo scorso anno e la prima finale di Coppa Italia regionale in questa stagione che può ancora riservare grandi soddisfazioni. Ci auguriamo davvero che questi risultati siano un'ottima base anche per il futuro." L'Airole sarà ora impegnata per la 7a ed ultima giornata del girone di andata venerdì prossimo al PalaRoja contro la Carlin's Boys in un vero e proprio big match in chiave playoff.