Pallavolo. Riviera Volley, sarà un weekend intenso di sfide

Si torna a respirare aria di campionato in casa Riviera Volley.

La ripresa, dopo la sosta per le festività natalizie, è notoriamente problematica, ma tra i gialloneri la voglia di continuare a fare bene è tanta.

Dirigenti, tecnici e giocatori hanno intenzione di ribadire, sin dalle prime gare di questo 2026, le intenzioni già espresse nel corso della prima fase dei vari campionati.

Il lungo week-end della pallavolo giallonera si aprirà domani (sabato 10 gennaio) col ritorno in campo, a più di 20 giorni dall’ultima fatica del 2025, della formazione femminile targata Pesce Innamorato Sanremo, attuale capolista nel torneo femminile di Prima Divisione femminile. Non sarà una ripresa facile per Il team guidato da Nando Guadagnoli chiamato ad affrontare nel derby, programmato in casa delle loro dirette avversarie, dove hanno sempre vinto, l’Edilizia Crescente. L’appuntamento è alle ore 20, a villa Citera.

«Una gara difficile per mille motivi –commenta il tecnico del sodalizio giallonero, Nando Guadagnoli– dovremo trovare le migliori soluzioni di gioco per riuscire a portare a casa il risultato. Purtroppo la pausa non ci ha aiutato. Le molte assenze ci hanno costretto ad allenarci diversamente da come avremmo voluto e dovuto».

In campo, sempre domani sera (Ore 20, Mercato dei Fiori di via Mansuino) anche la formazione maschile che affronta il campionato di Prima Divisione. La compagine targata Zeta Soft Informatica darà vita ad un derby d’alta quota col Bordivolley: sfida il cui esito è destinato a cambiare le sorti della classifica del torneo.

Domenica 11 gennaio toccherà prima all’Under 15, con la giovane e promettente formazione targata Zanotto Sanremo attesa, alle ore 15,30, al Mercato dei Fiori, al severo confronto col Toirano Alassio, compagine che ambisce a vincere il campionato.

Alle 20, a Villa Citera, nel primo dei due consecutivi confronti interni di questa delicata fase della stagione, la formazione maschile targata Grafiche Amadeo, guidata da Rocco Dichio ospiterà a villa Citera, gli spezzini della Pallavolo Avis Futura Bertoni. La gara, valida per la nona giornata del torneo di serie C, arriva all’indomani della partecipazione del sodalizio giallonero al recente triangolare di Chieri tornato utile al coach per preparare al meglio questo appuntamento che mette in palio punti preziosi per la classifica.

La serie di confronti che chiamano in causa le squadre del Riviera Volley si completerà lunedì 12 con la sfida in programma alle ore 20 alla Montale, nella città delle Palme, tra Bordivolley e Oliflor Sanremo coi gialloneri di Alberto Ausenda alla ricerca di conferme e punti per mantenere salda la seconda posizione di classifica.